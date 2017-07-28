Dolu yağışı Ortaköy'deki evlere zarar verdi

Dolu yağışı nedeniyle Ortaköy Mahallesi Mandıra Sokak ve çevresindeki evlerde maddi hasar meydana geldi. Mandıra Sokak içerisindeki bazı evlerin dış cepheleri zarar gördü, evlerinde camları kırıldı, bazı evlerin de çatısındaki kiremitlerin kırıldığı görüldü.

CAMLARI POŞETLERLE KAPATIYORLAR

Camcıların yoğun oldukları için gelmediklerini söyleyen mahalle sakinleri kırılan camlarını poşet ile kapatarak çözüm bulmaya çalıştılar.

Dolu yağışında evi zarar gören Yakup Karaca "Dün akşam saatlerinde malum İstanbul kötü bir gün geçirdi. Ortaköy'de hasar alan bir çok ev var. Dolu kuzeyden geldiği için ceviz büyüklüğünde ve kilometrelerce hızla aşağıya iniş yaptı. Bir çok ev hasar aldı özellikle camlar. Herkes Ortaköy'de evlerini onarmaya çalışıyor. Camcıları arıyoruz camcılar iki günden beri dolu." diye konuştu.

























