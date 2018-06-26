Dolu yağışına karşı önlemler alındı

Meteorolojinin İstanbul için yaptığı dolu uyarısının ardından bu sabah birçok araç sahibi önlemlerini aldı.

Daha önce yaşanan dolu felaketinin araçlara ağır maddi hasar vermesi nedeniyle bu kez hazırlıksız yakalanmak istemeyenler araçlarının üzerini branda, örtü ve kilimlerle örterek tedbir almaya çalıştı.

LÜKS ARAÇLARA PASPASLI ÖNLEM

Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bulunan oto galericiler de meteorolojinin yaptığı dolu yağışı uyarısının ardından harekete geçti. Özellikle lüks araç satan galericiler, galerilerinin önünde bulunan araçları brandayla kapatarak tedbir aldı.

Bazı galericilerin ise araçların üzerine paspas serdiği görüldü. Galericiler paspas sert olduğu için doluya karşı iyi bir önlem olarak düşündüklerini söyledi.



Galerici Samet Topuz, daha önceki doluda da zarar gördüklerini belirterek meteorolojinin uyarısı üzerine böyle bir tedbir aldıklarını söyledi.