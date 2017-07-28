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Doludan zarar gören araçlar sanayide kuyruk oluşturdu

İstanbul'da portakal büyüklüğünde yağan dolu araçlarda ciddi hasarlar meydana getirirken araç sahipleri sanayi sitelerine koştu.

28.07.2017 - 13:03
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İstanbul'un özellikle Anadolu Yakasında yer yer portakal büyüklüğünde yağan dolu araçlarda ciddi hasarlar meydana getirdi. Ümraniye Sanayi sitesi tarihi günlerinden birini yaşadı. 30 yılı aşkın süredir sitede çalışan bir usta, " Hayatımda böyle yoğunluk görmedim" diyerek durumu özetledi.

ARKA CAMLAR DAHA ÇOK KIRILDI

En yaygın hasar cam kırıkları otomobillerin arka camlarında oldu.  Bunun sebebi çoğu araçta arka camın havalı olması. Bu sebeple, şiddetle çarpan dolu tanesi arka camların daha kolay kırılmasına yol açtı.

CAM STOKLARI TÜKENDİ

Oto camcıların önünde uzun kuyruklar oluştu. Camcılar meslek hayatlarının en yoğun günlerini yaşadı. Geceden bu yana uykusuz çalışan ustalar var. Bu geceyi de çalışarak geçirecekler. Stoklardaki camlar tükendi.  Özellikle ticari araçlar, günün erken saatlerinde cam değiştirmek için oto sanayi sitelerini doldurdu.

Doludan zarar gören araçlar sanayide kuyruk oluşturdu

PEŞİN PARA İSTENİYOR

300 TL ile 700 TL arasında taktırılan camlarda peşin paraya öncelik veriliyor. Oto camcıya gelenler sadece sıra alıyor. Gece saatlerine ertesi güne hatta bir hafta sonraya gün verilenler var.

KASKO VARSA BİLE PEŞİNE ÖNCELİK VERİLİYOR

Kaskosu olanlar da cam taktıramıyor. Hem Oto Camcılar Kasko evraklarıyla uğraşmak istemiyor hem de Kasko şirketlerinin sistemlerindeki ciddi yoğunluk işi yavaşlatıyor. Peşin parası olan camını taktırıyor. Kaskosu olanlardan da peşin ödeme yapabilenlerden fatura karşılığı parasını sigorta şirketinden daha sonra tahsil etmesi isteniyor.

DOLU KAPORTALARI ÇÖKERTTİ

Sadece camcılar değil, kaportacılarda da yoğunluk yaşanıyor. Özellikle göçük giderme merkezlerine başvuranların sayısında büyük artış var. Dolu yağışı birçok arabanın kaportasına da zarar verdi. Çoğu aracın tavanı, ve ön kaputunda çökmeler meydana geldi.

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