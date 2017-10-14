Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü

Osmanlı devletinin kurulduğu topraklar olan ve Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü.

DOĞANIN GÜZELLİĞİ FOTOĞRAFLANDI

İç Ege'de yer alan ve yüzde 53'ü ormanlarla kaplı olan Kütahya'nın doğal güzellikleri ile ünlü ilçesi Domaniç, sonbaharda da göz kamaştırıcı renklere ev sahipliği yapıyor.

DOĞA SEVERLER DOMANİÇ'TE

Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçedeki ormanlar, ziyaretçilerle dolup taşıyor. Özellikle doğa yürüyüşü yapmayı sevenler, ormanlara akın ediyor.