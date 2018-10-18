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Domaniç Dağları'nda renk şöleni

Domaniç Dağları sonbaharın gelişiyle sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü.

Haber Merkezi | 18.10.2018 - 04:46..
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Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda olan Kütahya ve Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları sonbaharın gelişiyle sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü.

Domaniç Dağları'na sonbahar vurdu VİDEO

ŞELALELER VE MANZARASI İLGİ ÇEKİYOR

İç Ege'de yer alan ve yüzde 53'ü ormanlarla kaplı, Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç, sonbaharda da göz alıcı renkleriyle büyülüyor.

Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçedeki ormanlar, ziyaretçilerle dolup taşıyor. Özellikle doğa yürüyüşü yapmayı sevenler, buraya yoğun ilgi gösteriyor.

İnegöl-Domaniç karayolunda bulunan ormanlık alan büründüğü sarı, yeşil ve kızıl renklerle görenlere adeta görsel bir şölen sunuyor. Şelaleleri ve dereleriyle de ilgi çeken bölgedeki manzara, doğa tutkunlarında büyük hayranlık uyandırıyor.

Domaniç Dağları'nda renk şöleni

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