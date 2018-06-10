Domates için yakınını bıçakladı

Saat 19.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi Kesici Sokak’ta meydana gelen olayda, aynı dairede yaşamakta olan iki Irak uyruklu vatandaş arasında eve aldıkları domates yüzünden tartışma yaşandı.

BIÇAKLA YARALADI

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında bir ismi henüz öğrenilemeyen Irak uyruklu vatandaş, aynı evde yaşadığı yakını tarafından bıçaklanarak yaralandı.

TEDAVİYE ALINDI

Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Irak uyruklu vatandaş Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.