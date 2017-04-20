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Domates üreticinin yüzünü güldürdü

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca Sebze ve Meyve Hali'nde 3 ila 4 lira arasında değer bulan domates bölge üreticisini sevindirdi.

20.04.2017 - 10:27
  1. Haberler
  2. Ekonomi

domates

İç ve dış piyasa için örtü altı üretimi yapılan bölgede, yetiştirilen domatesin raf ömrünün uzun olması ihracatçı firmaların ürünleri tercih etmesini sağlıyor.

"FİYATIN DAHA İYİ OLMASINI UMUT EDİYORUM"

İklim şartları nedeni ile bu sene üretimin az olduğunu dile getiren domates üreticisi Yasin Özden, "2'nci kalite domatesi 2 buçuk liraya, 1'inci kalite domatesi ise 4 liraya satıyoruz. Fiyatlar iyi ama gübre fiyatları da çok yüksek, fiyatın daha iyi olmasını umut ediyorum." dedi.

GEÇEN YIL BOŞ OLAN HAL, İŞ YAPMAYA BAŞLADI

Manisa, Balıkesir, İstanbul ağırlıklı olmak üzere, Maraş ve Diyarbakır gibi doğu illerine domates gönderdiklerini belirten Ortaca Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Sedai Duran, yurtdışına ihracat yaptıklarını ifade etti. Domatesin üreticinin ve komisyoncunun yüzünü güldürdüğünü aktaran Duran, geçen yıl boş olan halin iş yapmaya başladığını söyledi.

"DOMATESİMİZİN 1 AY RAF ÖMRÜ VAR"

Ortaca'da üretilen Domatesin kaliteli olduğunu vurgulayan Duran, "Burada üreticinin de hakkını yememek lazım, üretici de bilinçlendi. Hangi gübreyi, ilacı kullanacağının bilincinde, domateslerin hepsi tek boyda, seraya girdiğiniz zaman içiniz açılıyor. Ortaca kabuğunu kırdı. Domatesimizin 1 ay raf ömrü var. Buna garanti verebilirim." diye konuştu.

Yurt dışına domates ihracatı yapan komisyoncu Mustafa Yılmaz ise "Ortaca'da fiyat uygun, göndereceğimiz yerlere kaliteli ürün vermek ve yol dayanıklılığı olduğu için burayı tercih ettik" şeklinde konuştu.

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