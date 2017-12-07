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Dombili dizisi artık Türkçede

Judith Kerr’in çocuklar için yazıp resimlediği "Unutkan Kedi Dombili", "Dombili ve Tavşancık", "Dombili Yeni Yılı Kutluyor" adlı kitaplar yarın raflarda yerini alıyor.

Haber Merkezi | 07.12.2017 - 16:02..
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Almanyalı yazar Judith Kerr’in yazıp resimlediği ve 1970’li yıllardan beri aralıksız yayımlanan resimli çocuk kitapları dizisi Dombili, "hep kitap" etiketiyle Türkçede... Geçtiğimiz aylarda da Judith Kerr imzalı Çaya Gelen Kaplan kitabı da Türkçe olarak okuyucularla buluşmuştu.

Dombili dizisi artık Türkçede

HİTLER'İN BASKISINDAN ÜLKESİNDEN AYRI YAŞADI

1923’te Berlin’de doğan Judith Kerr, Nazi döneminde Almanya’dan kaçmak zorunda kalan bir ailenin çocuğu. Önce İsviçre’ye, oradan Fransa’ya göç eden aile daha sonra İngiltere’ye yerleşiyor. Birleşik Krallık vatandaşı olan Kerr, yaşamını halen İngiltere’de sürdürüyor. Kerr, tüm dünyada modern çocuk klasiklerinden sayılan Çaya Gelen Kaplan kitabının yazar ve çizeri olarak tanınıyor.Dombili dizisi artık Türkçede

Judith Kerr

SEVİMLİ KEDİ DOMBİLİ

Dört kişilik Thomas ailesinin Dombili adında çok sevdikleri bir kedileri vardır ve bu kedi her kitapta ayrı bir macera yaşar. Judith Kerr, kendi kedisinden esinlenerek Dombili kitaplarını yazmaya başlamış ve kedinin sahibi olan aileye soyadı ararken kocasının ilk adı olan Thomas’ı tercih etmiş.

Dombili dizisi artık Türkçede

Dombili sevimli olmakla birlikte çok da unutkan bir kedidir. Yemek yediği halde yemek yediğini bazen de eve nasıl gireceğini unutan bu kedi, arada bir ailenin sabrını zorlar. Fakat bu unutkanlığı bir gece ailenin çok işine yarayacaktır.

Dombili dizisi artık Türkçede

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