Salı günü kırsal Yakacık Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına düşen ve sürüklenen 8 yaban domuzu gören mahalle sakinleri, ünlü domuz avcısı Selçuk Poslu'dan yardım istedi.

7 DOMUZU KURTARDI

Avladığı dev domuzlarla ünlenen Poslu, kanala gelerek av yasağı nedeniyle sürüklenen domuzları kurtarma çalışması başlattı. Poslu, kanal kenarından domuzları tek tek yakalayıp, güçlükle sudan çıkarıp doğaya bıraktı. Bir domuz ise kanalda boğularak telef oldu.

AV YASAĞI OLDUĞU İÇİN KURTARDIK

Poslu, 7 domuzu sudan çıkardığını ancak birinin telef olduğunu belirterek, Mahalle halkı kanalda domuzları görünce bana haber verdi. Bende kanala geldim Milli Parklar Müdürlüğüne de haber verdik. Mahalle halkının domuzları vurmaması için önlem aldık. Av yasağı olduğu için bizde domuzları kurtarıp, tekrar doğaya bıraktık dedi.

Domuz avcısı bu defa domuzları kurtardı VİDEO