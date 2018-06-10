Domuz avında arkadaşını vurdu

İlçeye bağlı Taşyayla köyü ormanlık alanında Muhammed K, gece domuz sürüsüne tüfeğiyle ateş açtığı sırada kazara arkadaşı Ömer Yıldırım'ı (47) vurdu.
Muhammed K'nin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Muhammed K'yi gözaltına aldı.
Yıldırım'ın cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
"FARKINDA OLMADAN DAYIMI VURMUŞ"
Yıldırım'ın yeğeni Nevzat Kasap, gazetecilere, dayısı ve arkadaşının yaban domuzu avına gittiklerini, av sırasında iki arkadaşın önünden domuz sürüsü geçtiğini belirterek, "Sürünün yön değiştirmesi üzerine dayımla arkadaşı karşı karşıya kalmış. Arkadaşı ateş etmiş, farkında olmadan dayımı vurmuş." dedi.
Olayın ardından vuran kişi gözaltına alındı.