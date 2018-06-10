taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.876
USD
4,4685
EURO
5,2665
ALTIN
186,87
PETR
76,4000

Domuz avında arkadaşını vurdu

Burdur'un Bucak ilçesinde domuz sürek avında arkadaşı tarafından kazara tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

AA | 10.06.2018 - 13:00..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İlçeye bağlı Taşyayla köyü ormanlık alanında Muhammed K, gece domuz sürüsüne tüfeğiyle ateş açtığı sırada kazara arkadaşı Ömer Yıldırım'ı (47) vurdu.

Muhammed K'nin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Muhammed K'yi gözaltına aldı. 
Yıldırım'ın cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"FARKINDA OLMADAN DAYIMI VURMUŞ"

Yıldırım'ın yeğeni Nevzat Kasap, gazetecilere, dayısı ve arkadaşının yaban domuzu avına gittiklerini, av sırasında iki arkadaşın önünden domuz sürüsü geçtiğini belirterek, "Sürünün yön değiştirmesi üzerine dayımla arkadaşı karşı karşıya kalmış. Arkadaşı ateş etmiş, farkında olmadan dayımı vurmuş." dedi.

Olayın ardından vuran kişi gözaltına alındı.

Domuz avında arkadaşını vurdu

Domuz avında arkadaşını vurdu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kandil'i korku sardı

Kandil'i korku sardı

145
Albayrak'tan İnce'ye bor cevabı

Albayrak'tan İnce'ye bor cevabı

108
Saadet Partisi'nde Demirtaş istifası

Saadet Partisi'nde Demirtaş istifası

125
Gerilim dolu G-7 zirvesi

Gerilim dolu G-7 zirvesi

49
Kılıçdaroğlu'na soruldu: Muharrem İnce'yle sorun var mı

Kılıçdaroğlu'na soruldu: Muharrem İnce'yle sorun var mı

69
Macron'dan Trump'a: G6 tek başına 1’den büyüktür

Macron'dan Trump'a: G6 tek başına 1’den büyüktür

40
Meral Akşener'e Demirtaş soruldu

Meral Akşener'e Demirtaş soruldu

147
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94