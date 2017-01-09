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Domuz avında kazayla arkadaşını vurdu

Bartın'da domuz avı sırasında düşen arkadaşının elindeki tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralanan şahıs, hastanede tedavi atına alındı.

İHA | 09.01.2017 - 23:06
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Kozcağız beldesine bağlı Akbaş köyü Tokluoğlu Mahallesi'nde Adem D. (35) ve Ramazan K. (53) domuz avına çıktı. Av sırasında yere düşen Adem D.'nin elindeki tüfeğin kazayla ateş alması sonucu Ramazan K. göğsünden vuruldu.

Hemen 112 Acil Servis'i arayan Adem G., Ramazan K’yı sırtında taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Adem D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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