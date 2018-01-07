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Domuz bağıyla bağlayıp ölüme terk ettiler

Konya'da boş bir bina içinde domuz bağıyla bağlanmış halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

AA | 07.01.2018 - 02:35..
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Konya-Beyşehir karayolunun 10. kilometresinde bulunan atıl bir binadan ses geldiğini duyan iki genç içeri girdi.

İçeride domuz bağıyla bağlanmış halde bir kişinin olduğunu gören gençler, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Domuz bağıyla bağlayıp ölüme terk ettiler

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen ekipler, Muhammet Coşkun (31) olduğu öğrenilen kişiyi bağlandığı ipten kurtardı.

İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Coşkun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Domuz bağıyla bağlayıp ölüme terk ettiler

TUVALET İHTİYACINI GİDERİRKEN..

Coşkun'un ilk ifadesinde, tuvalet ihtiyacını gidermek için binaya girdiğini, bu sırada tanımadığı kişilerin saldırısına uğradığını ve darbedildikten sonra iple bağlandığını söylediği öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Domuz bağıyla bağlayıp ölüme terk ettiler

Domuz bağıyla bağlayıp ölüme terk ettiler

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