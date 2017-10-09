Domuz diye arkadaşını vuran avcı tutuklandı

Yalvaç'a bağlı Özgüney Köyü'nde geçen cuma akşamı bahçelerine dadanan domuzları avlamak için araziye çıkan Zekeriya Yaşar, domuz sanarak av tüfeğiyle ateş ettiği Şükrü Kılınç'ın ölümüne neden oldu.

"BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM"

Olayın ardından gözaltına alınan Zekeriya Yaşar, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde Şükrü Kılınç ile olaydan kısa süre önce telefonda görüştüklerini belirterek, şöyle dedi:

"Arkadaşlarla domuz avına çıkmıştık. F. ve Şükrü etrafı kolaçan edecek biz de diğer arkadaşlarla pusuda bekleyecektik. Bizi aradılar ve aşağıda bir domuz vurduklarını, diğerinin bize doğru geldiğini söylediler. Beklemeye koyulduk. Bir süre sonra arkamdan bir ses geldi ve domuz sanarak ateş ettim. F., 'Şükrü vuruldu' diye bağırınca olayın farkına vardım. Şükrü ile F.'nin oradan gelmesini kimse beklemiyordu. Biz onları aşağı taraftan gelecek diye bekliyorduk. Böyle olmasını istemezdim."

TUTUKLANDI

Hakimin, ilk ifadesinde Şükrü Kılınç'ın kendi silahıyla vurulduğu yönünde ifade verdiğini söylemesi üzerine Zekeriya Yaşar, "Olayın şokuyla ne diyeceğimizi bilemedik." dedi.

Sulh ceza hakimliği Zekeriya Yaşar'ın 'taksirle öldürme' suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına hükmetti. Zekeriya Yaşar, Yalvaç B Tipi Cezaevi'ne konuldu.









