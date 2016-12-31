Domuz sandığı adamı tüfekle vurarak öldürdü

Afyonkarahisar'da bir kişi, avlandığı bölgede tanımadığı bir şahsı domuz sanıp tüfekle vurarak ölümüne neden oldu.

DOMUZ SANDIĞI KİŞİYİ VURARAK ÖLDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri kara ambulansı ile dağlık bölgeye çıkamayınca yanlarına aldıkları ekipman ile yaklaşık 600 metre tırmanarak Atalay'ın yanına ulaştı. Yaptıkları ilk müdahalede Atalay'ın öldüğünü belirleyen sağlık ekipleri ardından olay yerine hava (helikopter) ambulans istedi.

GÖZALTINA ALINDI

Atalay'ın göğsüne aldığı çok sayıda saçma darbesi ile hayatını kaybettiği öğrenilirken, olayla ilgili İ.Ç. isimli şahsın ise jandarma tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.