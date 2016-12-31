taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
78.139
USD
3,5269
EURO
3,7117
ALTIN
130,46
PETR
56,7300

Domuz sandığı adamı tüfekle vurarak öldürdü

Afyonkarahisar'da İ.Ç. isimli şahıs, domuz sandığı Kenan Atalay isimle şahsa ateş etti.

Haber Merkezi | 31.12.2016 - 16:46
  1. Haberler
  2. İç Haber

ASD

Afyonkarahisar'da bir kişi, avlandığı bölgede tanımadığı bir şahsı domuz sanıp tüfekle vurarak ölümüne neden oldu.

DOMUZ SANDIĞI KİŞİYİ VURARAK ÖLDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri kara ambulansı ile dağlık bölgeye çıkamayınca yanlarına aldıkları ekipman ile yaklaşık 600 metre tırmanarak Atalay'ın yanına ulaştı. Yaptıkları ilk müdahalede Atalay'ın öldüğünü belirleyen sağlık ekipleri ardından olay yerine hava (helikopter) ambulans istedi.

GÖZALTINA ALINDI

Atalay'ın göğsüne aldığı çok sayıda saçma darbesi ile hayatını kaybettiği öğrenilirken, olayla ilgili İ.Ç. isimli şahsın ise jandarma tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin'in cevabı Obama'yı zayıf gösterdi

Putin'in cevabı Obama'yı zayıf gösterdi

61
Tutuklu Demirtaş'ın cezaevi pozu

Tutuklu Demirtaş'ın cezaevi pozu

429
Başbakan Yıldırım 4 yeni projeyi yatırım programına ekledi

Başbakan Yıldırım 4 yeni projeyi yatırım programına ekledi

141
Ronda Rousey 48 saniyede nakavt oldu - İZLE

Ronda Rousey 48 saniyede nakavt oldu - İZLE

22
Ulaştırma Bakanı açıkladı: Adil Kullanım Kotası kalkıyor

Ulaştırma Bakanı açıkladı: Adil Kullanım Kotası kalkıyor

159
Osman Gazi Köprüsü'ne yeni yıl indirimi

Osman Gazi Köprüsü'ne yeni yıl indirimi

340
2016'nın en çok kazandıran yatırım araçları

2016'nın en çok kazandıran yatırım araçları

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM