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Don Kişot Zorlu PSM'de sahnelenecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulan, Süreyya Operası'ndaki kapalı gişe oynayan 'Don Kişot' balesi, 18 Nisan'da Zorlu PSM Ana Tiyatro'da seyirciyle buluşacak.

Haber Merkezi | 03.04.2018 - 13:54..
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde yaklaşık 3 yıldır başkoreograf görevini yürüten Ayşem Sunal Savaşkurt,  son olarak Miguel de Cervantes'in aynı ismi romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek sahneye taşıdığı Don Kişot balesine ilişkin sorularını yanıtladı.

Göreve geldiğinde her yıl klasik bir eser sergilemeyi hedeflediğini ifade eden Savaşkurt, bunu da şimdiye kadar gerçekleştirebildiğini söyledi.

Don Kişot Zorlu PSM'de sahnelenecek

İlk sezonda hem teknik isteyen hem akademik hem de keyifli bir eser olan Korsan'ı sahnelediklerini belirten Savaşkurt, "Fındıkkıran, yeni yılda olmazsa olmazlardan. İkinci sezonumda ise bu iki eseri tekrarlayıp yanlarına Uyuyan Güzel'i ekledim. Çünkü bu eser klasik balenin mihenk taşı ve en akademik olanı, hata kaldırmayan bir eser.

Don Kişot Zorlu PSM'de sahnelenecek

Üçüncü sezonumda hepsini tekrarlayıp, biraz daha eğlenceli ve renkli olan 'Don Kişot'u ekledim. Bu eseri, dansçılar için teknik olmakla beraber çok keyifli olduğu için seçtim. Bunların yanı sıra 3'lü baleler de yaptık. Mesela 3 Aşk, 4 Mevsim, Sondan Önce', 'Dansın Rengi' gibi" diye konuştu.

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