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Donald Trump BM'de ilk kesintiyi yaptı

ABD yönetimi, kürtaj konularına yaptığı destek nedeniyle BM Nüfus Fonuna (UNFPA) yönelik katkısını kesme kararı aldığını açıkladı.

04.04.2017 - 13:56
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ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Corker'a mektup göndererek mali desteğin kesileceğini bildirdi. Finansmanın kesilme nedeni olarak UNFPA'nın kürtaj programlarına destek vermesi gösterildi.

"KÜRTAJA DESTEK VERİYOR" DEDİ

Mektupta, UNFPA'nın özellikle Çin'deki "zorunlu kürtaj ve gönüllü olmayan kısırlaştırma programlarına destek verdiği ya da bu tür programlara katıldığı" savunuldu.

TRUMP YÖNETİMİNİN BM'YE İLK KESİNTİSİ

Donald Trump yönetimi, bu adımla ilk defa bir BM kuruluşuna yönelik fon aktarımını kesme tehdidini yerine getirmiş oldu.

UNFPA internet sitesinden yapılan açıklamada ise ABD yönetiminin desteği kesme gerekçesinin "yanlış" olduğu savunuldu. Açıklamada, "Bizim görevimiz her hamileliğin arzu edilerek her doğumun sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak." ifadesi kullanıldı.

UNFPA gibi BM kuruluşları hükümetlerin gönüllü ödemeleriyle finanse ediliyor. ABD, 2015 yılında yaptığı 75 milyon dolarlık katkıyla UNFPA'nın dördüncü büyük bağışçısı durumunda bulunuyor. Fon, 150'den fazla ülkede yaklaşık 50 yıldır nüfus programlarını destekliyor.

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