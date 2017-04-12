Donald Trump: Esad bir hayvan

Trump, Fox Business kanalında yayınlanan ve Maria Bartiromo tarafından hazırlanan "Mornings with Maria" adlı programa konuk oldu.

Esed rejimine ait Şaryat Hava Üssü'nün vurulma sürecini anlatan Trump, bu kararın çok yerinde olduğunu ve bölgede kimyasal silahlar kullanıldığında daha önce alınması gerektiğini söyledi.

"GÜZEL BEBEKLERİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Yine de ABD'nin Suriye'ye geniş çaplı bir askeri operasyon düşünmediğini vurgulayan Trump, "Suriye'ye girmiyoruz ancak insanların çok korkunç kimyasal silahlar kullandıklarını ve güzel bebeklerin babalarının kucağında öldüğünü gördüm. İşte o zaman hemen General Mattis'i aradım ve neler yapabileceğimizi sordum." diye konuştu.

"ESAD BİR HAYVAN"

Dünyadaki en kötü tiranların bile Esed'in kullandığı türden kimyasal silahlarla insanları hedef almayacağını dile getiren Trump, İdlib'deki kimyasal silah saldırısıyla ilgili görüntüleri izleyince mutlaka bir şey yapmaları gerektiğini söylediğini aktardı.

Trump ayrıca, "Bir grup insanın üzerine kimyasal silahlar ve varil bombaları attığınız zaman o çocukların kolsuz, bacaksız ve yüzsüz halini görüyorsunuz." ifadesini kullandı ve bu saldırıları yapan Esed'i kastederek "O bir hayvan." yorumunu yaptı.

"BENİM YAPTIĞIMI OBAMA'NIN YAPMASI LAZIMDI"

Suriye ve kimyasal silah kullanımı konusunda kendinden önceki Başkan Barack Obama'yı hedef alan Trump, "Benim yaptığım şeyin Obama yönetimi tarafından daha önce yapılmış olması gerekiyordu. Sanıyorum o zaman Suriye şimdikinden çok daha iyi durumda olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı, Rusya'nın Şam yönetimine verdiği desteği de eleştirdi.

"PUTİN'İN DESTEĞİ ÇOK KÖTÜ"

Trump, "Putin gerçekten çok kötü bir kişiye destek veriyor ve bu hem Rusya hem insanoğlu hem de dünya için çok kötü." açıklamasını yaptı.

ABD Savunma Bakanı Mattis, dünkü basın toplantısında İdlib'de Esed rejimi tarafından "sarin gazı" kullanıldığı konusunda şüphelerinin olmadığını açıklamıştı.