Donald Trump, FETÖ elebaşı Gülen'i iade edebilir

İsrail istihbaratına MOSSAD'a yakınlığıyla bilinen Debka'da çıkan habere göre; Suriye ve Irak’ta DEAŞ'ın köklerini sökmeye yönelik savaşta ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında üçlü bir pakt oluşabilir.

GÜLEN'İN İADESİ

Bu çerçevede de; Putin Trump'a Edward Snowden'ı, Trump'ın ise Erdoğan'a FETÖ elebaşı Gülen'i teslim edebilir.

HERKES DEAŞ'A KARŞI

Trump'ın "DEAŞ'ı tamaman yok etme" sözünü verirken 'çok ciddi' olduğunun altına çizen Debka, bu durumun iade konusunu kolaylaştıracağını savundu.

İsrail istihbaratına yakınlığıyla bilinen Debka'da çıkan haberin görseli;