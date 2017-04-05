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Donald Trump Harvard Üniversitesi'nde ders oldu

Harvard Üniversitesi öğrencileri, aktivistlere Donald Trump'a nasıl direnilmesi gerektiğini öğretmek için 4 haftalık bir kurs açtı

05.04.2017 - 13:37
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  2. Dünya

ABD'de Hillary Clinton karşısında girdiği seçimden zaferle ayrılan Donald Trump, göreve başlamasına rağmen muhaliflerin hedefi olmaktan kurtulamadı.

TRUMP DERS OLDU

Harvard Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, 'Trump'a karşı nasıl direniriz' temasıyla bir kurs açtı.

Kurs içeriğinde, "Topluluklarımızı nasıl mobilize ve organize ederiz" ve "Direnişi uzun süre nasıl sürdürebiliriz." konulu dersler yer alacak.

DİRENİŞ OKULU

Kursun web sayfasında ise, "Direniş Okulu, değerlerimiz için savaşırken ihtiyaç duyacağımız araçların keskinleştirilmesini amaçlayan ücretsiz dört seanslık bir kurstur." ifadeleri kullanıldı.

Donald Trump Harvard Üniversitesi'nde ders oldu

FİKİR ÖĞRENCİLERDEN ÇIKTI

Kursun yaratıcılarından Shanoor Seervai CNN'e yaptığı açıklamada, "Fikir, bir grup öğrencinin, çaresiz hisseden ve seçimden sonra ne yapacağız sorusundan bıkmış bir grup profesörün konuşması sonucunda ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Kursa ilginin yoğun olduğu belirtildi.

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