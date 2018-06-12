Donald Trump ile Kim Jong-un görüşmesinden ayrıntılar

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Singapur'da yaptığı görüşme ilgi çekici anlara sahne oldu.

CANAVAR'I GÖSTERDİ

İki lider arasındaki görüşmelerin ardından Trump, "The Beast" (Canavar) olarak bilinen limuzinini, Kuzey Kore liderine gösterdi.

ARACIN ÖZELLİKLERİ

Bagaj: Yangın söndürme ekipmanı, biber gazı ve sis dağıtıcı konulmuş.

Arka bileşenleri: 20 cm kalınlığındaki kapılar, bir Boeing 757 jetinin kapısı ağırlığında.

Kapılar: Kapandıklarında, herhangi bir kimyasal saldırıya karşı %100 koruma sağlıyor.

Şoför: ABD gizli servisi tarafından eğitilmiş, en zor durumlarda her türlü manevrayı yapabilecek bir sürücü.

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Pencereler: 5 katmanlı cam ve polikarbonattan yapılmış olan pencereler, kurşunları bir kalkanmışçasına engelliyor. Ayrıca açılmıyorlar, açılan tek pencere sürücününki. O da ancak 6 cm kadar aralanabiliyor.

Sürücü bölümü: Ana merkezle bağlantısı olan bir GPS sistemi ve acil durumlar için bilgisayar entegre edilmiş bir gösterge tahtası, sürücünün önünde duruyor.

ARAÇTA ÇİFT KATLI LASTİK BULUNUYOR

Lastikler: Araçta çelik yelek mantığıyla yapılmış ve kurşun gibi delici cisimleri engelleyen çift katlı lastik mevcut. İlk katı bir sadırıda patlasa bile, ikinci katta bulunan çelik yapıyla olay yerinden hızla uzaklaşılabilir.

Kasa: Bombalara karşı, tıpkı bir tankta olduğu gibi güçlendirilmiş maddelerden yapılmış.

Savunma araçları: Pompalı tüfek ve biber gazı ekipmanlar arasında. Ayrıca başkanın kan tipinde Rh-negatif bir tüp kan da bulunuyor. Acil kana ihtiyaç duyulursa kullanılacak.

Araç gövdesi: 12 cm kalınlığında; çelik, alüminyum, titanyum ve seramikle yapılmış bir gövde. Bu gövdeden herhangi bir kurşun geçmesi oldukça zor.

Arka koltuklar: Koltukta, elinin altında Pentagon’a ve başkan yardımcısına doğrudan ulaşabileceği bir telefon mevcut.

Benzin deposu: Herhangi bir patlama riskine karşılık, zırhla kaplanmış. Ağzına kadar dolu olsa da depodaki benzinin yanması başkanı doğrudan etkilemeyecek.

1,6 MİLYON DOLAR

Trump'ın 1,6 milyon dolar değerindeki zırhlı aracı göstermesinden önce bir istihbarat görevlisinin, aracın arka yolcu kapısını açtığı ve Kim'in araca bakarken gülümsemesi görüntülere yansıdı.

MENÜDE NE VARDI

Trump ve Kim'in bir araya geldiği çalışma yemeğinde, avokado salatasıyla servis edilen geleneksel karides kokteyli, ballı, yeşil limonlu sos ve taze ahtapotlu yeşil mango salatası, Kore usulü doldurulmuş salatalık, brokoli ve kırmızı şarap sosuyla servis edilen sığır eti, kızarmış pirinçli tatlı-ekşi soslu et, turp ve Asya sebzeleri ile servis edilen soya ile pişirilmiş morina balığı yer aldı.

Liderlere tatlı olarak çikolatalı ganaj pasta, vişne soslu vanilyalı dondurma ve tropezienne ikram edildi.

2 BİN 500 GAZETECİ TAKİP ETTİ

South China Morning Post'da yer alan habere göre, 5 bin güvenlik personelinin görev yaptığı zirveyi 2 bin 500 gazeteci izledi.

ANI MADALYONLARI

Singapur, zirvenin anısına 3 bin adet hatıra madalyonu bastı. Altın madalyonun tanesi, bin 34 dolara satışa sunuldu.

TOKALAŞAN İKİ EL

Madalyonların yazı yüzünde Kuzey Kore ve ABD bayrakları önünde tokalaşan iki el olduğu görüldü.

Tura yüzünde ise "Dünya Barışı" yazısı altında barışı temsilen bir güvercin ile altında iki ülkenin ulusal çiçekleri gül ve manolyadan oluşan bir demek çiçek bulunuyor.

38 DAKİKALIK GÖRÜŞME

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de 38 dakika süren baş başa görüşme gerçekleştirmişti.

Trump ve Kim, Kore Yarımadası için tarihi önem taşıyan görüşmelerinin ardından kapsamlı bir belge imzalanmıştı. Belge, Kuzey Kore ve ABD'nin Kore Yarımadası'na barışın getirilmesi ve refahı artırması noktasında çok sayıda taahhüt içeriyor.