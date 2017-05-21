Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ilk yurt dışı ziyaretinde Suudi Arabistan'a gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın onuruna başkent Riyad'daki Murabba Sarayı'nda akşam yemeği verdi.

Kral Abdulaziz, ABD Başkanı Trump ve eşi Melania'yı karşıladı.

TRUMP, KRAL İLE KILIÇ DANSINA KATILDI

Düzenlenen törende, Donald Trump ve Amerikalı diğer yetkililer, Suudi yetkililerle birlikte ellerinde kılıçla dans etti.

Donald Trump ile Suudi Kral Selman'ın kılıç dansı

Donald Trump ile Suudi Kral Selman'ın kılıç dansı İZLE