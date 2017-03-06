Donald Trump Irak'a vize yasağını kaldırıyor

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump büyük tepki gördüğü 7 Müslüman ülke vatandaşlarına vize yasağı uygulamasında ülke sayısını altıya indiriyor. Irak söz konusu listeden çıkarılıyor.

IRAK: "DERİN BİR RAHATLAMA HİSSETTİK"

Karar henüz resmileşmeden Irak Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bunun memnuniyetle karşılandığını belirtilen açıklamada ‘derin bir rahatlama’ hissedildiği ifade edildi.

YASAKLI ÜLKE SAYISI 6'YA İNDİ

Reuters'ın haberine göre, Beyaz Saray Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada İran, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen’den oluşan 6 Müslüman ülkenin vatandaşlarının 90 gün boyunca ABD’ye seyahet etmesi yasaklandı.

YASAĞIN KALDIRILMA NEDENİ

Trump yönetiminin 27 Ocak tarihinde yürürlüğe koyduğu seyahat kısıtlamasının orijinal listesinden Irak’ın çıkarılma sebebi ise; "Irak hükümetinin vize taraması, veri paylaşımı gibi yeni inceleme prosedürlerini benimsemiş olması ve terör örgütü IŞİD ile mücadelede ABD ile çalışmalarda bulunması." olarak açıklandı.