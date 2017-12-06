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Donald Trump: Kudüs'ün başkent olması gecikmiş bir karar

ABD Başkanı Kudüs kararı konusunda kabinesini bilgilendirdi.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 20:00..
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Donald Trump: Kudüs'ün başkent olması gecikmiş bir karar

Trump: Kudüs'ün başkent olması gecikmiş bir karar.

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