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Donald Trump Latin Amerika Zirvesi'ne katılmayacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, Suriye konusunda atılacak adımları değerlendirmek üzere ABD'de olacak.

Haber Merkezi | 10.04.2018 - 16:19..
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Donald Trump Latin Amerika Zirvesi'ne katılmayacak

Donald Trump Latin Amerika Zirvesi'ne katılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki krizi değerlendirmek ve alınacak kararları açıklayacak olması nedeniyle bu hafta sonu yapacağı ilk Latin Amerika ziyaretinin iptal edildiği açıklandı.

"ÖNEMLİ BİR KARAR"

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada 48 saat içerisinde Suriye ile ilgili önemli bir kararı açıklayacaklarını beyan etmişti. Suriye'de gerçekleştirilecek olan olası bir harekatın sinyallerini veren ABD Başkanı, bu hafta içerisinde konuya ilişikin açıklamasını yapacak.

İLK LATİN AMERİKA ZİRVESİ

Trump'ın cuma günü Peru'daki zirveye katılması ardından da Kolombiya'yı ziyaret etmesi planlanıyordu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders "Başkanın isteği üzerine onun yerine bu seyahati Başkan Yardımcısı (Mike Pence) yapacak. Başkan ABD'nin Suriye'ye vereceği yanıtı denetlemek ve dünay genelindeki gelişmeleri takip etmek için ABD'de kalacak." dedi.

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