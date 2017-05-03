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Donald Trump, Mahmud Abbas ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin ile İsrail'in beraber çalıştığını görmek istediğini bildirdi.

03.05.2017 - 20:08
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Donald Trump, Mahmud Abbas ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

"FİLİSTİN İLE İSRAİL'İN BARIŞMASINI GÖRMEK İSTİYORUM"

Trump basın toplantısında yaptığı konuşmada, Filistin ile İsrail'in beraber çalıştığını ve en sonunda barış anlaşması imzalandığını görmek istediğini bildirdi.

Donald Trump, Mahmud Abbas ile görüştü

MAHMUD ABBAS: BARIŞ İSTİYORUZ

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise, "İsrail'in, topraklarımızdaki işgalini sona erdirme zamanı gelmiştir. Biz iki devletli çözüm temelinde bir barış istiyoruz." dedi.

Donald Trump, Mahmud Abbas ile görüştü

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