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Donald Trump Pekin'de

ABD Başkanı Trump için Asya turunun üçüncü durağı olan Çin'de resmi karşılama töreni yapıldı.

09.11.2017 - 07:44
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Başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Salonu'nun önünde düzenlenen programda Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından askeri karşılama törenini izledi.

Trump, ellerinde Çin ve ABD bayrakları ile çiçekler bulunan ve kendisini selamlayan çocuklara alkışla karşılık verdi.

HEYETLER ARASI TOPLANTILAR

Şi ve Trump, devlet töreninin ardından ikili ve heyetler arası toplantılara geçti. Görüşmelerin ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenleyerek gazetecilere açıklamalarda bulunacak.

Donald Trump Pekin'de

Şİ'NİN İLK KONUĞU

Asya turu kapsamında Japonya ve Güney Kore'deki temaslarının ardından dün Pekin'e gelen Trump, Devlet Başkanı Şi'nin ikinci dönem liderliğe seçildiği Çin Komünist Partisi (ÇKP) 19. Ulusal Kongresi'nden sonra bu ülkeyi ziyaret eden ilk lider oldu.

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