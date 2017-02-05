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Donald Trump, Poroşenko ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştü.

05.02.2017 - 08:53
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Ukrayna Devlet Başkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre Poroşenko, ABD’nin yeni yönetimiyle her düzeyde diyaloğun geliştirilmesinden yana olduğunu vurguladı.

BARIŞIN SAĞLANMASI

Tarafların, Ukrayna ile ABD’nin, stratejik ortaklığının geliştirilmesi konularını görüştüğü belirtilen açıklamada, iki liderin ayrıca, Donbas’taki krizin çözümü ve siyasi-diplomatik yolla barışın sağlanması konularını da ele aldıkları ifade edildi.

ACİL ATEŞKES

Görüşmede, Ukrayna’nın doğusundaki, özellikle de Avdeyevka’daki gerilimin tırmanması ve insani durumun kötüleşmesinden derin rahatsızlık duyulduğunun dile getirildiği aktarılan açıklamada, her iki liderin tam ateşkesin acilen sağlanması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Ayrıca Poroşenko’nun, Beyaz Saray’a, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemesinden dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.

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