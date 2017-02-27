Donald Trump savunma bütçesinde büyük artışa gidiyor

Trump yönetiminin, 2018 mali yılına yönelik bütçe planına dair ilk detaylar, Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB) yetkililerinin yaptığı telekonferansta açıklandı.

SAVUNMA HARCAMALARINA 54 MİLYAR DOLAR

Yetkililerin isimlerinin verilmemesi şartıyla yapılan telekonferansta, bütçe planında savunma harcamalarının 54 milyar dolar (yüzde 9,2) artırılmasının öngörüldüğü bildirildi.

Bütçe planı, seçim kampanyası boyunca, ABD ordusunun tükenmiş durumda olduğunu savunan ve"orduyu yeniden inşa etme" vadinde bulunan Trump'ın sözünü tuttuğu şeklinde yorumlandı.

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın selefi Barack Obama ise 4 trilyon dolarlık 2017 federal bütçesinde, ABD Savunma Bakanlığı'na yaklaşık 583 milyar dolar ayırmıştı.

"DİĞER KURUMLARIN BÜTÇELERİ KÜÇÜLTÜLECEK"

OMB yetkilileri, telekonferansta, ayrıca bütçe planında savunma harcamalarında öngörülen artışı, diğer federal kurumların giderlerinde yapılacak kesintilerle dengeleneceğini ifade etti.

Hangi kurumların bütçelerinde kesintiye gidileceği konusunda detaya girmeyen yetkililer, buna karşın, "yabancı ülkelere yönelik yardımlarda büyük azalma olacağını" bildirdi. Trump'ın daha önceki açıklamaları ise kaynakları azaltılacak federal kurumların başında Çevre Koruma Ajansı (EPA) gibi regülasyon odaklı kuruluşların geleceğine işaret etmişti.

Yeni yönetimin vaatleri arasında bulunan vergi ve sağlık reformunun bütçeye nasıl yansıyacağına ilişkin bilgi verilmeyen telekonferansta, bütçe teklifinin ABD Kongresi'ne gelecek haftalarda sunulacağı belirtildi.

TRUMP: SAVUNMA HARCAMALARINDA TARİHİ ARTIŞ

ABD Başkanı Donald Trump, sabah saatlerinde Ulusal Valiler Birliği üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, bütçe teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Federal hükümetin en önemli sorumluluklarından birinin bütçenin kontrol edilmesi olduğunu vurgulayan Trump, şunları kaydetti:

"Benim ilk bütçem gelecek ay Kongre'ye sunulacak. Bu bütçe, birçok farklı şeyin yanında halkın ve ulusun güvenliğine dayanacak ve güçlü olacak. ABD'nin en çok ihtiyaç duyduğu anda tükenen ordusunun yeniden inşa edilmesi için savunma harcamalarında tarihi artış içerecek."

Öte yandan, ABD'nin son 17 yılda Orta Doğu'da 6 trilyon dolar harcamasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Trump, bütçe planına ilişkin daha fazla detaya, yarın Kongre'de yapacağı konuşmada yer vereceğini bildirdi.