Donald Trump suçlanırsa Başkanlık yetkisini kullanacak

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi hakkında başlatılan Rusya soruşturması gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
ABD'nin California eyaleti temsilcilerinden Demokrat Brad Sherman, Trump'ın görevden alınması için ilk resmi başvuruyu yapmıştı.
Trump'ın yargılanmasını isteyen Sherman'ın başvurusundan sonra tartışmalar iyice alevlendi.
TAMAMEN AFFETME YETKİSİ
Bunun üzerine açıklama yapan ABD Başkanı Trump, “Herkes Amerikan Başkanı’nın tamamen affetme yetkisi olduğu konusunda hemfikir” diyerek tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.
KENDİSİNİ AFFEDECEK
ABD Başkanları, suç belirlenmeden önce ya da kişi suçlanmadan önce affetme yetkisine sahip.
Trump'ın bu yetkisini kullanarak kendisine karşı başlatılan soruşturmalardan kurtulabileceği konuşuluyor.