Donald Trump suçlanırsa Başkanlık yetkisini kullanacak

Barcelona ile Juventus arasında oynanan mücadelede Brezilyalı yıldız Neymar, çok güzel bir gole imza attı.

CHP Anamur İlçe Teşkilatı'nda partililerle buluşan Deniz Baykal, referandumdan 'evet' çıkmış olmasına rağmen her şeyin bitmediğini söyledi.

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Erdoğan'a terör örgütünün isim değiştirmesi soruldu

Kimin kim olduğunu iyi bildiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim değişikliğinden sonra değişen bir şeyin olmadığını belirtti.