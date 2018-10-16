Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler yeni bir döneme girdi.

İlişkilerin onarılmasıyla birlikte döviz kurlarında da düşüş yaşandı, piyasalar rahatladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik sıcak mesajları, ilişkilerin onarılmasından büyük bir memnuniyet duyduğunun göstergesi.

Twitter'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Papaz Brunson'un serbest bırakıldığı için teşekkür eden Donald Trump, bu açıklamalarını sahada da yinelemeye başladı.

"MÜTHİŞ İLİŞKİLER..."

Trump'ın son durağı Kentucky'ydi.

ABD Başkanı buradaki mitingde, "Türkiye Başkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Müthişti. Türk halkına da teşekkür ediyorum. Türkiye ile gerçekten müthiş bir ilişki kuracağız. Bundan dolayı minnettarız." açıklamasını yaptı.

Trump'ın bu açıklamaları büyük alkış aldı.

Donald Trump, Türkiye'ye karşı sıcak mesajlar veriyor VİDEO