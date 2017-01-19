Donald Trump: Tweet atmaya devam edeceğim

ABD Başkanlığı görevini devralmaya hazırlanan Donald Trump, Twitter kullanımına ilişkin, medyanın kendisine karşı dürüst olmadığını ve bu nedenle 20 Ocak'ta Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğunu devraldıktan sonra da tweet atmaya devam edeceğini söyledi.

Trump, Fox News televizyonuna verdiği mülakatta, cuma günü yapılacak yemin törenine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devir teslim törenine tüm ailesinin katılacağını belirten Trump, ilk iş günündeyse işe koyulup anlaşmalar yapmak istediğini ifade etti.

"ÜNLÜLERİ İSTEMİYORUM, HALKI İSTİYORUM"

Yemin töreni konuşmasında başkanlık görevini devredecek Barack Obama ve First Lady Michelle Obama da dahil herkese teşekkür edeceğini söyleyen Trump, ünlülerin törene katılmak istemediği yönündeki açıklamalara ilişkin ise "Törene katılmayacaklarını açıklayan ünlülerin birçoğu zaten davet edilmedi ki. Ünlüleri istemiyorum, halkı istiyorum." dedi.

"KARŞI KOYABİLECEĞİM TEK YOL TWİTTER"

Trump, "Tweet atmaya devam edecek misiniz?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Tweet atmayı sevmiyorum. Yapacağım başka işler var ama medya bana karşı hiç dürüst değil. Karşı koyabileceğim tek yol bu. Facebook ve Instagram da dahil 50 milyon kişiye yakın olacağım ve böylece yanlış anlatıldığımda en azından bunun doğru olmadığını söyleme imkanım olacak. Medya eğer dürüst olsaydı -ki değil- kesinlikle Twitter kullanmazdım, kullanmak zorunda da kalmazdım."

CIA DİREKTÖRÜ UYARMIŞTI

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan, Trump'ı sosyal medya konusunda uyarmış, "Trump başkan olduktan sonra konuşmak ve tweet atmak yerine sonunda ulusal güvenliğimiz için bir şeyler yapabilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın Twitter kullanımının dış politikada sorun oluşturmasından da endişe duyuluyor.