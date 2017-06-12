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Donald Trump'a anayasayı ihlal davası

Washington bölge savcısı ABD Başkanı Donald Trump'a anayasayı ihlalden dava açtı.

12.06.2017 - 19:51
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Donald Trump'a anayasayı ihlal davası

Reuturs'un haberine göre Washington D.C. eyaleti başsavıcı Karl A. Racine ve Maryland eyaleti başsavcısı Brian E. Frosh, kişisel ve toplum çıkarlarını birbirinden ayıramadığı, yabancı hükümetlerden para aldığı ve kanundaki yolsuzluk karşıtı hükümleri ihlal ettiği gerekçesiyle Trump'a dava açtı.

ANAYASAYI İHLAL DAVASI

ABD tarihinde bir başkana yönelik açılması bakımında türünün ilk örneği olan dava, Trump başkan olduktan sonra şirketinin sahibi olarak kalması konusuna odaklanıyor, örnek olarak Beyaz Saray yakınlarında bulunan Trump International Hotel sunuluyor.

Başsavcılar, bölgeye yakın diğer konaklama yerlerine göre söz konusu otelin yabancılar da dahil müşteri çektiğini ve Trump'ın şirketine, kontratın seçilmiş bir yetkiliye yasakladığı üzere otel binasını kiralamaya izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

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