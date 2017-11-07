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Donald Trump'a hareket çeken kadın kovuldu

Trump'ın konvoyu geçtiği sırada, konvoya 'orta parmak' hareketi yaparken fotoğrafı çekilen kadın işinden oldu.

07.11.2017 - 09:07
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50 yaşındaki Juli Briskman, 28 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyu geçtiği sırada, konvoya el işareti yaparken çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı için Akima LLC'deki iş verenleri tarafından kovulduğunu belirtti.

Briskman, Huffington Post'a yaptığı açıklamada, insan kaynakları bölümüne fotoğraftakinin kendisinin olduğunu söylemesinden bir gün sonra şirketin görüşme yapmak istediğini anlattı.

ŞİRKET FOTOĞRAFIN SİLİNMESİNİ İSTEDİ

Toplantıda Briskman'a fotoğrafların şirketin sosyal medya politikasına uymadığı için silinmesi gerektiği aktarıldı. Ancak Briskman, şirket yönetimine fotoğrafın mesai saatleri sırasında çekilmediğini ve sosyal medya hesaplarında şirketten bahsedilmediği belirtti.

Donald Trump'a hareket çeken kadın kovuldu

Birksman ayırca erkek bir çalışanın da başka bir olayda 'saldırgan' olarak nitelenen bir paylaşımı yapıp silmesine rağmen işini koruduğunu vurguladı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Briskman, işini kaybetmesine karşın yaptığından pişman olmadığını söyledi ve "Bazı yönlerden her zamankinden daha iyiyim. Ülkemizin şu andaki hali nedeniyle kızgınım. Şaşkınım. Bu, benim bir şeyler söyleme fırsatımdı." dedi.

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