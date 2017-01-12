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Donald Trump'a zırhlı araç tahsis edilecek

20 Ocak'ta görevi Obama'dan teslim alacak seçilmiş başkan Donald Trump, özel güvenlikli araçla korunacak.

Haber Merkezi | 12.01.2017 - 11:57
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ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump için ekstra güvenlik önlemleri alınıyor. Bu kapsamda Trump'a özel zırhlı bir araç verilecek.

Donald Trump'a zırhlı araç tahsis edilecek

ARAÇ DAHA DA GELİŞTİRİLDİ

Daha önce Barrack Obama'nın da kullandığı 'Cadillac One The Beast' Trump'a da tahsis edilecek. Ancak bu aracın daha da geliştirileceği açıklandı.

Donald Trump'a zırhlı araç tahsis edilecek

ARACI GELİŞTİRMEK İÇİN 12 MİLYON DOLAR HARCANDI

5 kapılı limuzin, her türlü biyolojik ve kimyasal saldırılara, bombaya ve silaha dayanıklı hale getirilecek. Araçta ayrıca gece görüşlü kamera, oksijen tüpü, pompalı tüfekler ve gece görüşü kameraları gibi özellikler yer alıyor. General Motors'un aracı geliştirmek için toplamda 12 milyon dolar ödeme yaptığı belirtildi.

Donald Trump'a zırhlı araç tahsis edilecek

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