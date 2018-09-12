Donald Trump'ın çevresine güveni kalmadı

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr, ABC kanalına yaptığı açıklamalarda, imzasız yazının Beyaz Saray içerisinde güven sorunu yarattığını ifade etti.

"GÜVENDİĞİ İSİMLER ÇOK AZ"

Babasının Beyaz Saray’da en çok güvendiği ismin sorulması üzerine Trump’ın büyük oğlu, babasının çevresine olan güveninin azaldığını belirterek, “Güvendiği isimler var fakat olmasını istediğimden çok daha az.” dedi.

Trump’ın oğlu, Beyaz Saray’da kardeşi Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner’in de görev yaptığına dikkat çekerek, bu isimlerin babasının güveneceği isimler olduğuna vurgu yaptı.

"UTANILACAK BİR DURUM"

Donald Trump Jr, “Çevresindeki herkese güvenebilse işlerin halledilmesi çok daha kolay olurdu. Bu utanılacak bir durum.” diye konuştu.

KİMSEYE GÜVENMİYOR

ABD medyasında sık sık Donald Trump'ın Beyaz Saray'da kimseye güvenmediğini söylediğine dair haberler çıkıyor.

İSİMSİZ MAKALE

New York Times’da "isimsiz" olarak yayımlanan "Trump yönetimi içindeki direnişin bir parçasıyım" başlıklı makaleyi kaleme alan kişinin, Trump yönetimindeki üst düzey bir görevli olduğu ileri sürülmüştü.

Makalede, "Trump'ın tam olarak anlayamadığı şey şu; Kendi yönetimindeki birçok üst düzey görevli, Başkan'ın gündeminin bazı kısımlarını ve kötü heveslerini bozmak için özenle çalışıyor. Bunu biliyorum çünkü ben de onlardan biriyim." ifadesine yer verilmişti.

Makaleye tepki gösteren Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, yazıyı "korkak bir makale" olarak nitelemişti.

ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da şüpheyle yaklaştığı isimler;

ADALET BAKANI JEFF SESSIONS

Amerikan CNN televizyonuna göre, şüphelilerden biri Adalet Bakanı Jeff Sessions. Sessions, ABD Başkanı Trump'la kamuoyu önünde belki de en çok anlaşmazlığa düşen isim. Hatta bu hafta Trump'ın Sessions'ın zekası ve aksanıyla dalga geçtiği ortaya çıkmıştı.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI MIKE PENCE:

Bir diğer şüpheli ABD Başkan yardımcısı Mike Pence. Pence aslında basının önünde Trump'ın hem arkasında olan ve ona destek veren bir isim olarak gözüküyor. Ancak perde arkasında çok hırslı bir politikacı olduğuna ve başkanlık koltuğuna göz diktiğine dikkat çekiliyor. New York Times'a bu makaleyi kaleme alarak Trump'ı koltuğundan edip yerine geçmeyi hedeflemiş olabileceği yorumları yapılıyor.

SAVUNMA BAKANI JAMES MATTIS:

Savunma Bakanı James Mattis de şüpheliler arasında. Trump'la kamuoyu önünde çok fazla görüş ayrılığına düşmese de Trump'ın görevden uzaklaştırdığı eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'le arasının çok iyi olduğu biliniyor.

BEYAZ SARAY GENEL SEKRETERİ JOHN KELLY:

Bir diğer şüpheli de Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly. O da makalenin yazarı olabilir. Trump'la birçok kez görüş ayrılığına düştü ve kamuoyuna yansıyan bir şekilde tartıştı. Hatta görevden alınabileceği konuşuldu. Kelly'nin ABD Başkanı Trump'ın ipini bu şekilde çekerek kendi koltuğunu korumaya çalıştığı yorumları yapılıyor.

İÇ GÜVENLİK BAKANI KIRSTJEN NIELSEN:

Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen. Nielsen, Trump'la sık sık görüş ayrığı yaşayan Kelly'e yakın bir isim. Kendisinin de ABD Başkanı Trump'la arasının pek iyi olmadığı biliniyor. Hatta bir kabine toplantısında belgesiz göçmenler konusunda Trump'tan fırça yediği bunun üzerine istifayı düşündüğü ancak sonra kararından vazgeçtiği söyleniyor.

ABD'NİN BM ÖZEL TEMSİLCİSİ NIKKI HALEY:

ABD'nin BM özel temsilcisi Nikki Haley de şüphelilerden biri. O aslında Trump'ın en çok sevdiği isimler arasında ama Pence gibi onunda çok hırslı olduğu konuşuluyor. Rusya ve Putin konusunda Trump'la farklı düşündüğü de biliniyor.

TRUMP'IN RUSYA DANIŞMANI FIONA HILL:

Bir diğer şüpheli ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya danışmanı Fiona Hill. Hill'in de Rusya konusunda Trump'a göre daha sertlik yanlısı olduğu söyleniyor. Fiona Hill'in bir diğer özelliği ise, Beyaz Saray eski Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'a çok yakın bir isim olması.

TRUMP'IN DANIŞMANI KELLYANNE CONWAY:

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Danışmanı Kellyanne Conway da olağanüstü şüpheliler arasında. Siyaset sahnesinde uzun yıllardır var olan Conway rüzgar ne yöne eserse o yöne eğilmeyi bilen bir kişi. Trump'a tepkilerin arttığı bir dönemde o da olağan şüpheliler arasında bulunuyor.

BEYAZ SARAY DANIŞMANI DON McGAHN:

Beyaz Saray danışmanlarından Don McGahn da New York Times'a yazılan "isimsiz" makalenin kahramanı olabilir. Don McGahn'ın sonbaharda görevinden ayrılmayı planladığı biliniyor. Birçok kez Trump'la görüş ayrılığına düşen Don McGahn şüpheliler listesinde en üstte yer alıyor.

ULUSAL GÜVENLİK DİREKTÖRÜ DON COATS:

Bir diğer olağan şüpheli Ulusal Güvenlik Direktörü Dan Coats. Washington siyasetinde uzun süredir etkili olan Coats, Rus lider Vladimir Putin'in Washington'a davet edilmesi konusunda Trump'la görüş ayrılığı yaşadığı biliniyor.