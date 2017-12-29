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Donald Trump'ın küresel ısınma anlayışı: Sıkı giyinin

ABD'yi etkisi altına alan dondurucu soğuklara karşı Başkan Donald Trump, küresel ısınmayla mücadele anlaşmasına karşıtlığını bir kez daha ortaya koyan mesaj paylaştı.

AA | 29.12.2017 - 09:21..
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ABD'nin kuzeyini ve Kanada'yı etkisi altına alan ve ülkenin doğu kıyısında da hissedilen dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiledi.

KAR KALINLIĞI 1.5 METREYE ULAŞTI

Minnesota eyaletinde hava sıcaklığı eksi 37'ye düşerken Pensilvanya'da ise kar yağışında son yılların rekoru kırıldı. Eyalete son birkaç günde düşen kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

Yetkililer, kutuplardan gelen soğuk hava dalgası ve don tehlikesine karşı halka uyarıda bulundu.

Donald Trump'ın küresel ısınma anlayışı: Sıkı giyinin

"SIKI GİYİNİN"

ABD Başkanı Trump ise dondurucu soğuk uyarılarına ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Trump, "Doğu kıyısında en soğuk yılbaşı gecesi yaşanabilir. Belki de bu güzelim küresel ısınmanın birazını kullanabiliriz. Küresel ısınmaya karşı diğer ülkeler değil, bizim ülkemiz trilyonlarca dolar ödeyecekti. Sıkı giyinin!" ifadelerini kullandı.

Donald Trump'ın küresel ısınma anlayışı: Sıkı giyinin

Küresel ısınmanın varlığını reddeden Trump, ABD'nin BM Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiği açıklamıştı. Bu arada yetkililer, Kanada'nın bazı bölgelerinin Kuzey Kutbu'ndan daha soğuk olduğuna dikkati çekti.

Donald Trump'ın küresel ısınma anlayışı: Sıkı giyinin

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