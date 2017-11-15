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Donald Trump'ın nükleer yetkisi tartışmaya açıldı

ABD Kongresi'nde 40 yılın ardından ilk kez bir ABD Başkanı için 'nükleer yetki' tartışması yaşandı.

15.11.2017 - 08:56
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Donald Trump'ın nükleer yetkisi tartışmaya açıldı

Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan Connecticut Senatörü Demokrat Chris Murphy, "ABD Başkanı'nın oldukça dengesiz ve değişken olmasından endişeliyiz. Onun karar verme süreci hayalperest ve ABD ulusal çıkarları dışında bir nükleer silah saldırı emri verebilir." diye konuştu.

Ayrıca Murphy, içinde bulundukları durumun istisnai doğasını kabul etmeleri gerektiğini söyledi.

"DÜŞMANLARIMIZ BİZİ YAKINDAN İZLİYOR"

Komite üyelerinden Florida Senatörü Cumhuriyetçi Marco Rubio ise söz konusu oturumun dışarıda 'ABD'nin nükleer silah kullanma kapasitesinde bir noksanlık emaresi' olarak değerlendirilmemesi için bu konularda hassas olunması uyarısında bulundu. Rubio, "Düşmanlarımız bizi yakından izliyor." dedi.

Komite Başkanı Tennessee Senatörü Cumhuriyetçi Bob Corker da Kongrede birçok temsilcinin Trump'ın öngörülemez davranışları yüzünden zaman zaman endişelendiğini ancak nükleer silah kullanma yetkisi konusunun oldukça hassas bir şekilde konuşulması gerektiğini dile getirdi.

ABD'Yİ SAVAŞA SÜRÜKLÜYOR

Trump, eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantılarındaki konuşmasında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u 'roket adam' olarak nitelendirmiş ve 'gerekirse bu ülkeyi tamamen ortadan kaldırmaktan çekinmeyecekleri' mesajını vermişti. Corker ise geçen ay yaptığı bir açıklamada Trump'ın ABD'yi 3. Dünya Savaşı'na doğru sürüklediğini savunmuştu.

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