Donald Trump'tan Demokratlara fotoğraflı yanıt

ABD'de eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in istifasıyla başlayan Rusya tartışması, Adalet Bakanı Sessions'ın Rus Büyükelçi ile görüştüğünün ortaya çıkmasıyla yeniden alevlendi.

TRUMP SESSİONS'A SAHİP ÇIKMIŞTI

Bakan olmadan önce Senatodaki ifadesinde Ruslarla temasta bulunmadığını dile getiren Sessions'ın Rus Büyükelçi ile görüştüğünün ortaya çıkması üzerine harekete geçen Demokrat Parti liderleri, Trump'a en yakın isimlerden Sessions'ın istifasını istemiş, Trump ise Adalet Bakanı'na sahip çıkmıştı.

TWİTTER'DAN DEMOKRATLARA YÜKLENDİ

Hafta sonunu geçirmek üzere başkent Washington'dan Florida eyaletine giden Trump, dün sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Demokratlara yüklendi.

KAHVE VE DONUTLA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Önce Demokratların Senatodaki Azınlık Lideri Schumer'in Putin ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Trump, Schumer ile Putin'in ellerinde kahve ve donut ile görüldüğü fotoğrafın altına, "Senatör Schumer'in Rusya ve Putin'le bağlantıları hakkında hemen bir soruşturma başlatmalıyız. Tamamen ikiyüzlülük." yazdı.

SCHUMER YANIT VERDİ

Söz konusu paylaşıma yine Twitter hesabından yanıt veren Schumer ise bu fotoğrafın kamuya ve basına açık bir ortamda 2003 yılında New York'ta çekildiğini açıkladı.

FOTOĞRAF: Demokratların Senatodaki Azınlık Lideri Schumer

PELOSİ İÇİN DE SORUŞTURMA İSTEDİ

Kısa bir süre sonra Demokratların Temsilciler Meclisindeki Azınlık Lideri Pelosi'nin Rusya Başbakanı Medvedev ile 2010 yılında bir yemekte çekilmiş fotoğrafını paylaşan Trump, Pelosi için de ayrıca bir soruşturma açılması gerektiğini ifade etti.

FOTOĞRAF: Demokratların Temsilciler Meclisindeki Azınlık Lideri Pelosi

TRUMP'LA İLGİLİ İDDİALAR

Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'in de geçen aralık ayında Kislyak ile New York'ta görüştüğü iddia edilmişti. Bu haberin hemen ardından medyada yer alan diğer iddialarda, Trump'ın iki danışmanının daha geçen yıl temmuz ayında Rus Büyükelçi ile görüştüğü öne sürülmüştü.

"Rus yetkililerle görüşme" baskısını iyice hisseden Trump yönetiminin, Flynn'in istifası ve Sessions'ın zor durumda kalmasının ardından bu süreci nasıl yöneteceği Amerikan kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.