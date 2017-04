İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün 'No 10' olarak adlandırılan başbakanlık ofisinde İngiltere Başbakanı May, AB Konseyi Başkanı Tusk'ı ağırlayacak.

TUSK MAY'İ OFİSİNDE ZİYARET EDECEK

Geçen hafta May'in mektubunu alan Tusk detayları konuşmak için May'i ofisinde ziyaret edecek.

FİKİR AYRILIKLARI YAŞANABİLİR

Tusk, daha önce anlaşmazlıkları çözmeye çalıştıklarını, ancak bu sürecin fikir ayrılıklarına neden olabileceğini de söylemişti.