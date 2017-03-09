Donald Tusk tekrardan AB Konseyi Başkanı seçildi

AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, iki günlük zirve için Brüksel'de toplandı.

AB KONSEYİ BAŞKANI TUSK YENİDEN BAŞKAN

Liderler, zirvenin başında AB Konseyi Başkanlığı seçimini gerçekleştirdi. Görev süresi 31 Mayıs'ta dolacak olan mevcut başkan Tusk, ülkesi Polonya'nın itirazına rağmen 1'e karşı 27 oyla yeniden seçildi.

2,5 YIL DAHA GÖREVDE

2,5 yıl daha aynı görevi sürdürecek olan Tusk, yeniden seçilmesine ilişkin açıklamasında, AB liderlerine "gösterdikleri güven" için teşekkür ederek, "AB için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

AB Konseyi Başkanının görevleri arasında, toplantılara başkanlık etmek, toplantılarda raporlar sunmak, AB içinde mutabakat sağlanmasına yardımcı olmak ve AB'nin liderler seviyesinde dış temsilini yapmak yer alıyor.