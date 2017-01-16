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Donan çaydan geçmeye çalışan çocuklar boğuldu

Eskişehir'de yer alan ve buz tutan Porsuk Çayı'ndan bisikletle geçmeye çalışan 2 çocuk buzun kırılması sonucu suda boğuldular.

16.01.2017 - 08:57
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Olay, Porsuk Çayı'nın Kentpark içerisinde kalan kısmında meydana geldi. Sami Sipahi Ortaokulunda okuyan iki arkadaş Alican Türk (13) ve Batuhan Güldoğan (13), iddialara göre donan Porsuk Çayı'ndan bisikletle geçmek istediler.

BUZ KIRILINCA DÜŞTÜLER

İki arkadaş çayın orta kısımlarına geldiklerinde, buz parçası ağırlığı taşıyamayarak parçalandı. İki çocuktan birisi direkt suyun içerisine düşerken, diğeri bir süre buzdan tutundu. Olayı gören park güvenlik görevlileri tarafından buzdan tutunan çocuğa can simidi atılırken, yorgun düşen çocuk suya düştü.

Donan çaydan geçmeye çalışan çocuklar boğuldu

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Park görevlileri ve çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine iletirken, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Eskişehir İtfaiyesine bağlı bir dalgıcın yaptığı çalışmalarda minik bedenlere ulaşılamazken, suya iki balık adam daha girdi. 3 balık adamla yapılan aramalar sonucu 2 arkadaşın cansız bedenlerine ulaşıldı. 2 arkadaşın cenazesi otopsi yapılmak üzere, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Donan çaydan geçmeye çalışan çocuklar boğuldu

Donan çaydan geçmeye çalışan çocuklar boğuldu

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