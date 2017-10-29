Donanma gemileri ziyarete açıldı

Etkinlikler kapsamında Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Abdülhamit Durgut ve beraberindeki komutanlarla, TCG Turgutreis fırkateyninde şehit aileleri ve gazilerle yemek yedi.

Gölcük Anıt Park'ta, Donanma Komutanlığı Bandosu tarafından vatandaşlara cumhuriyet konseri verildi, Tüfekli Gösteri Mangası gösteri yaptı.

Donanma Komutanlığına gelen vatandaşlar, savaş unsurlarının bulunduğu Poyraz Limanı'na alındı. Askerler, çocuklara Türk bayrağı verdi, çikolata ikram etti.

Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığındaki etkinliklerde aralarında çocuklar, şehit yakınları ve gazilerin de bulunduğu vatandaşlar, fırkateyn, hücumbot, denizaltı ve lojistik destek gemilerini gezme fırsatı buldu.

Vatandaşlar, Poyraz Limanı'nda demirli Deniz Yüzbaşı Muharrem Öner komutasındaki TCG YZB. İ.Tulunay Lojistik Destek Gemisi ile Deniz Yüzbaşı Tahir Tan İnce komutasındaki TCG Gür Denizaltısı'nı gezerek, kendilerine rehberlik eden komutanlardan bilgi aldı.

Öte yandan İzmit ilçesinde Deniz Binbaşı Sezgin Beşli komutasındaki TCG Zıpkın gemisi de halkın ziyaretine açıldı.