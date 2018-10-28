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Donarak şehit olan askerleri istismar eden HDP’li

Tunceli’de donarak 2 askerin şehit olmasıyla ilgili bir önceki dönem HDP Van milletvekili Lezgin Botan, terörle mücadeleyi Kürt asimilasyonuna bağlayarak provoke tweeti attı.

Haber Merkezi | 28.10.2018 - 17:43..
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Donarak şehit olan askerleri istismar eden HDP’li

HDP'li Lezgin Botan Twitter hesabından donarak şehit olan askerlerimiz için skandal bir paylaşım yaptı.

Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalındaki operasyonda 2 askerimiz donarak şehit oldu. Tüm Türkiye'yi yasa boğulurken HDP'li Botan, provokasyonlarda bulundu.

HDP’Lİ BOTAN’IN TWEETİ

Bu konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan 26. Dönem HDP Van Milletkili Lezgin Botan, "Bu fotoğraf, "Kürtleri bitireceğim" diye Kürtlere savaş açan Saray Rejiminin yenilgi fotoğrafıdır. Kürdistan'a sefer olur ama muzaffer olunmaz! Tek Adam Rejimini tahkim etmek için yoksul halk çocuklarını Kürdistan Dağlarına süren Derin Devlet Koalisyonu dağılmak üzere..." ifadelerini kullandı.

Donarak şehit olan askerleri istismar eden HDP’li

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