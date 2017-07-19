Dondurma almak için beklerken silahla vuruldu

Topselvi Caddesi'ndeki pastanenin önünde dondurma almak için sırasını bekleyen Mehmet P. (18), duyulan bir el silah sesinden sonra aniden yere yığıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mehmet P, Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ve olay yeri inceleme ekipleri, araştırmalarının ardından şüpheli iki kişiyi gözaltına aldı. Polisler, çevrede terk edilmiş bulunan bir motosikleti de incelemek üzere çekiciyle polis merkezine götürdü.

Yaralama olayının iki grup arasındaki kavgadan kaynaklandığından şüphelenen polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görgü tanıkları, silah sesinden önce Saraykapısı Sokağı'ndan tartışma seslerini duyduklarını, ardından iki kişinin olay yerinden kaçtığını gördüklerini ifade etti.