taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.718
USD
3,5234
EURO
4,0724
ALTIN
140,69
PETR
48,7500

Dondurma almak için beklerken silahla vuruldu

Kartal'da dondurma almak amacıyla pastane önünde sırasını beklerken silahla vurularak ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

19.07.2017 - 07:10
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Topselvi Caddesi'ndeki pastanenin önünde dondurma almak için sırasını bekleyen Mehmet P. (18), duyulan bir el silah sesinden sonra aniden yere yığıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mehmet P, Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Dondurma almak için beklerken silahla vuruldu

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ve olay yeri inceleme ekipleri, araştırmalarının ardından şüpheli iki kişiyi gözaltına aldı. Polisler, çevrede terk edilmiş bulunan bir motosikleti de incelemek üzere çekiciyle polis merkezine götürdü.

Dondurma almak için beklerken silahla vuruldu

Yaralama olayının iki grup arasındaki kavgadan kaynaklandığından şüphelenen polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görgü tanıkları, silah sesinden önce Saraykapısı Sokağı'ndan tartışma seslerini duyduklarını, ardından iki kişinin olay yerinden kaçtığını gördüklerini ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Kahvehaneye ateş açıldı: 2 yaralı
İstanbul Ümraniye’de, bir kahvehanede oturanların üzerine yoldan geçen bir otomobil içinden ateş edildi.
Mardin'de hafriyat alanında patlayıcı imha edildi
Nusaybin ilçesinde TOKİ'ye ait hafriyat alanında bulunan 2 mutfak tüpüne tuzaklanmış el patlayıcı ve mühimmat imha edildi.
Şanlıurfa'da intihar girişimi
Şanlıurfa’da cami minaresine çıkıp atlayacağını söyleyen adama dini nikahlı eşi barışma sözü verince, adam atlamaktan vazgeçti.
Ehliyetsiz sürücü ambulansa çarptı
Afyonkarahisar'da ambulansa çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin içindekiler sağlık görevlilerine saldırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

81
CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

28
Suudi Arabistan'da mini eteğe gözaltı

Suudi Arabistan'da mini eteğe gözaltı

34
Kur'an'dan rahatsız olan Boğaziçili profesör PKK'ya sessiz

Kur'an'dan rahatsız olan Boğaziçili profesör PKK'ya sessiz

62
Fransa'da Marcon'dan memnuniyet oranı düştü

Fransa'da Marcon'dan memnuniyet oranı düştü

3
Kahvehaneye ateş açıldı: 2 yaralı

Kahvehaneye ateş açıldı: 2 yaralı

6
Keşmir'de çatışmalar sürüyor: 3 ölü

Keşmir'de çatışmalar sürüyor: 3 ölü

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM