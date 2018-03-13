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Donmak üzere olan 40 kaçağı Mehmetçik kurtardı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan Afganistan ve Bangladeş uyruklu 40 kişi, donmak üzereyken Mehmetçik tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

İHA | 13.03.2018 - 15:43..
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6. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Sarısu Hudut Bölüğü ekipleri, İran sınırındaki Sarısu mezrasında bir grubun yasa dışı yollarla yurda girmeye çalıştığını belirledi.

Donmak üzere olan 40 kaçağı Mehmetçik kurtardı

3 SAATLİK KURTARMA OPERASYONU

Yoğun kar ve tipi nedeniyle bölgedeki bir vadide mahsur kalan 40 kişiyi, dondurucu soğukta 3 saat süren yolculuk ve çalışma sonucu kurtaran Mehmetçik, soğuktan etkilenen Afganistan ve Bangladeş uyruklu kaçakları Başkale Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Donma tehlikesi yaşayan kaçakları Mehmetçik kurtardı VİDEO


Donmak üzere olan 40 kaçağı Mehmetçik kurtardı


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