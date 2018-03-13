Donmak üzere olan 40 kaçağı Mehmetçik kurtardı

6. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Sarısu Hudut Bölüğü ekipleri, İran sınırındaki Sarısu mezrasında bir grubun yasa dışı yollarla yurda girmeye çalıştığını belirledi.
3 SAATLİK KURTARMA OPERASYONU
Yoğun kar ve tipi nedeniyle bölgedeki bir vadide mahsur kalan 40 kişiyi, dondurucu soğukta 3 saat süren yolculuk ve çalışma sonucu kurtaran Mehmetçik, soğuktan etkilenen Afganistan ve Bangladeş uyruklu kaçakları Başkale Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.
Donma tehlikesi yaşayan kaçakları Mehmetçik kurtardı VİDEO