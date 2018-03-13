Donmak üzere olan 40 kaçağı Mehmetçik kurtardı

Valilik, Diyarbakır Dicle'deki çatışmada iki askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin yaralandığını açıkladı.

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Bu sefer de hamsi çok müşteri yok

Trabzon'da birkaç gün önce kilosu 20 TL'den satılan hamsi şimdilerde 5 TL'ye kadar gerilerken vatandaş da pek rağbet göstermedi.