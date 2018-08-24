Dönüş yolundaki tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu

Tatilcilerin İstanbul'a dönüş yolu yine trafikte geçti. Trabzon'dan yola çıkan bir tatilci 12 sattir trafikte olduğunu söyledi. Trafiğin zaman zaman durduğu TEM'de uzun kuyruk oluştu.

ARAÇLARINDAN İNİP MOLA VERDİLER

Tatilciler yola erken çıkmalarına rağmen trafikten kurtulamadı. Yoğunluk, TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyruğunun oluşmasına neden oldu. Vatandaşlar, mola vererek trafiğin açılmasını bekledi.

Yolda denetimlerini sürdüren polis ekipleri, yol kenarında bekleyen vatandaşları, kazaya sebep olabilecekleri konusunda uyararak, yola devam etmelerini istedi.

TATİLCİLERE BEKLENMEDİK SÜRPRİZ

9 günlük bayram tatili için gittiği Trabzon’dan İstanbul’a dönen Cihan Cinkaya, yoğunluğun beklediklerinden daha fazla olduğunu ifade etti.

Cinkaya, "Trabzon’dan geliyoruz. Yaklaşık 12 saattir trafikteyiz. Bundan 2 sene önce ben tek sürücü olarak gelmiştim. Trafik bunun iki katı daha yoğundu Şu an belim tutuldu İstirahat ediyoruz, arkadaşlar gelince yola devam edeceğiz. Sanırım 2 saat daha yolumuz var." dedi.



