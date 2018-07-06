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Doopler’in özgürlüğü keşfi: Bildiğimiz dünyanın sonu

Yirmiden fazla dilde okunan Norveçli Yazar Erlend Loe, unutulmaz bir modern zaman figürüne dönüşen kahramanı Doopler’in yeni hikayesi ile geri döndü.

Özel İçerik | 06.07.2018 - 13:56..
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Bildiğimiz Dünyanın Sonu

Bildiğimiz Dünyanın Sonu, Doppler romanının devamı niteliğinde. Bu roman, ormanın derinliklerinden sistemin derinliklerine uzanıyor. Kitap özetle şunu sorguluyor: Çemberin içinde duramayanların, bütün oyunlardan kovulduğu bir dünyada özgür kalmak mümkün mü?

Doopler’in özgürlüğü keşfi: Bildiğimiz dünyanın sonu

( Erlend Loe)

BİLDİĞİMİZ DÜNYANIN SONU

Doppler, ormanın derinliklerinde geçirdiği macera dolu aylardan sonra, bir ailesi olduğunu hatırlar. Geyiği Bongo’yu, boynuzlu hayvanlar barınağına bırakır ve soluğu Oslo’da alır.

Çok heyecanlıdır Doopler; onu çok özlediğine adı kadar emin olduğu karısı ve çocukları kim bilir onu görünce nasıl heyecanlanacaklardı? Bunları düşündükçe kendisi de çok heyecanlanıyordu. Ancak geldiğinde şaşırtıcı, küçük bir problemle karşılaştı. Kaç yıllık posta kutularının üzerinde bir başkasının adı yazıyordu: “Egil Hegel”. Başından aşağı kaynar sular dökülür, ancak henüz aşağılanma nedir, bilmiyordur bile…

Sonunda bu hayattan elini eteğini çekmeden önce bakalım bir sıkımlık canı hangi hikayeden sıkkın ve özgür çıkacaktı?

Doopler’in özgürlüğü keşfi: Bildiğimiz dünyanın sonu

Bildiğimiz Dünyanın Sonu

Erlend Loe

Çev.:  Dilek Başak

Yapı Kredi Yay.

S.: 224

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Damla Karakuş

[email protected]

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