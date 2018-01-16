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Dora Ercan: Benim görevim cesetlere sahip çıkmakmış

Vatan Şaşmaz'ı öldürüp daha sonra da intihar eden Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan, soruşturma tamamlandıktan sonra bir açıklama daha yaptı.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 14:58..
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Dora Ercan: Benim görevim cesetlere sahip çıkmakmış

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos'ta Beşiktaş'taki 5 yıldızlı bir otelin odasında eski manken Filiz Aker tarafından 4 kurşunla sırtından vurularak öldürüldü.

SORUŞTURMA 5 AY SONRA TAMAMLANDI

Filiz Aker Şaşmaz'ı öldürdükten sonra da aynı silahla intihar etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yürüttüğü soruşturmasını 5 ay sonra tamamladı. Savcılık kararında, olayda Aker'i azmettiren veya herhangi bir yardımda bulunulduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Tek failin Aker olması ve onun da hayatına son vermesi nedeniyle dosyaya takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

TELEFONU İNCELENDİ

Aker'in cep telefonunda yapılan dijital incelemede, cinayetten 2 ay kadar önce internetten “siyanür nedir?, kadavra bağışı nasıl yapılır?, organ nakli hangi hastanelerde yapılıyor?, ölen insanın vücudu neden sertleşir? Ölünce vücut neden ağırlaşıyor? Silah askıları nerede satılıyor?, Korse, silah kılıfı ” gibi bazı bilgileri farklı tarihlerde aradığı tespit edildiği belirtildi.

"TEYZEM ÖLMEKTEN KORKARDI"

Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan, açıklama yaptı. Aker'in aradığı bilgilere açıklık getirdi. 'Teyzem ölümden korkan bir insandı diyen' Dora Ercan, 'Teyzem öldükten sonra toprağın altına girmek istemezdi. Beni kadavra olarak bir üniversiteye verin, benden yararlansınlar derdi. Organlarımdan yaralansınlar derdi' ifadelerini kullandı.

Dora Ercan, 'O gün benim görevim de cesetlere sahip çıkmakmış' dedi.

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