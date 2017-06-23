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Dört bacaklı civciv görenleri şaşırtıyor

Kuluçka makinesi yardımıyla kanatlı hayvan üretimi yapan Tevfik Kaya, dört bacaklı civcivi görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

23.06.2017 - 12:37
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde hayvan yetiştiriciliği yapan Tevfik Kaya, 5 yıldır ilk kez böyle bir şeye denk geldiğini söyledi.

MAKİNE YARDIMIYLA ÇOĞALTIYOR

Tevfik Kaya, "Bahar mevsimiyle çiftliğimde bulunan tavuk, hindi, bıldırcın, kaz gibi hayvanların yumurtalarını kuluçka makinesi yardımıyla çoğaltarak kanatlı hayvan üretimi yapıyorum." dedi.

Dört bacaklı civciv görenleri şaşırtıyor

"ELİME ALIP İNCELEDİM.."

Kaya, kuluçkadan çıkan civcivleri pazara götürüp sattığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Kuluçkadan çıkan bir civcivin yürüyüşünün farklı olduğunu fark ettim. Civcivi elime alıp inceledim ve dört bacağının olduğunu gördüm. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Civciv, dört bacağını da muntazam bir şekilde kullanabiliyor. Bu civcive gözüm gibi bakıyorum. Bir ayı aşkın süredir hayatta ve kesinlikle satmayı düşünmüyorum. Farklı bir görünüme sahip olan civciv, pazarda vatandaşın da ilgisini çekiyor."

Dört bacaklı civciv görenleri şaşırtıyor

Dört bacaklı civciv görenleri şaşırtıyor

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