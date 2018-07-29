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Dört yıldızlı otel icra nedeniyle boşaltıldı

İstanbul Şişli'de bir otel, kirasını ödemediği iddiasıyla içinde müşteriler olduğu sırada tahliye edildi.

İHA | 29.07.2018 - 00:51..
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Şişli, 19 Mayıs Mahallesi, Balçık Tarlası Sokak üzerinde bulunan bir otele öğlen saatlerinde mahkeme kararıyla gelen yetkililer, otelin tahliye edileceğini belirtti. Gelen karar karşısında şaşkına dönen otel çalışanları durumu müşterilerine aktardı. Bunun üzerine müşteriler çantalarını toplayarak otelin dışına çıkarıldı. Turistlerin odaları boşaltmasının ardından tahliye işlemine başlayan ekipler otelde bulunan eşyaları birer birer kamyonlara yüklemeye başladı.

Dört yıldızlı otel icra nedeniyle boşaltıldı

TURİSTLER BAŞKA OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Tahliye edilen otelde bulunan müşterilerin mağdur olmaması için çevrede bulunan diğer otellere yerleştirildiği öğrenildi. Otel çalışanlarının turistlere tahliye konusunda yardımcı olduğu görüldü. Kimi turistlerin ise otel lobisinde beklediği görüldü.

Dört yıldızlı otel icra nedeniyle boşaltıldı

NAKLİYE ÇALIŞANI GAZETECİLERLE TARTIŞTI

Otelin tahliyesini haberleştirmek için bölgeye giden bir basın mensubunun görüntü almasına nakliye çalışanı olduğu öğrenilen bir kişinin engel olmaya çalışması ise dikkat çekti.

Kira anlaşmazlığı nedeniyle otelin tahliye edildiğini belirten bir esnaf ise "Kira konusunda anlaşmazlık yaşanmış. Bina sahibi mahkemeye başvurmuş ve tahliye kararı aldırtmış. Durum bundan ibaret" ifadelerini kullandı.

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